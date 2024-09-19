Уфа, 19 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Нападающего уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Глеба Кузьмина, который получил тяжёлую травму головы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омской командой «Авангард», доставили спецбортом в Москву для лечения. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба команды из Уфы.

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«Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация», — говорится в Telegram-канале «Салавата Юлаева».

В пресс-службе отметили, уфимский клуб с нетерпением ждёт возвращения на лёд хоккеиста, который уже сейчас показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться.

Команда также поблагодарила Городскую клиническую больницу №21 Уфы и Республиканскую клиническую больницу им. Г. Г. Куватова за оперативно оказанную хоккеисту помощь.

По данным Hockey Skills Agency, «Салават Юлаев» организовал спецборт для перевозки Кузьмина в Москву, где игроку в течение ближайшего времени проведут операцию.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов рассказал, что Кузьмин получил серьёзное повреждение в матче с «Авангардом. По его словам, этот эпизод омрачил встречу.

Во втором периоде матча КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Кузьмин въехал головой в борт после того, как столкнулся с защитником «Авангарда» Дарреном Дицем. После этого хоккеиста увезли с ледовой арены на носилках. Матч закончился победой уфимской команды со счётом 4:2.