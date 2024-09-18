Уфа, 18 сентября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин получил серьёзноё повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омской командой «Авангард». Об этом вечером 17 сентября рассказал главный тренер уфимской команды Виктор Козлов.

ХК «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин

Как отметил в беседе с «Матч ТВ» Козлов, матч хорошо начался для его подопечных, после чего произошло удаление одного из игроков «Салавата Юлаева» и начались рваный ритм и скомканная игра.

«Момент с Глебом Кузьминым омрачил матч. Как сейчас сообщили, у него всё серьезно», — сказал он.

Во втором периоде матча КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Кузьмин въехал головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дицем. Игрока увезли с ледовой арены на носилках. Затем его доставили в одну из больниц Уфы. Встреча закончилась победой уфимского клуба со счётом 4:2.

Как сообщало ИА Регнум, ярославский «Локомотив» 3 сентября победил магнитогорский «Металлург» в стартовом матче сезона КХЛ. Ярославцам удалось выиграть Кубок Открытия. Встреча состоялась в Магнитогорске и закончилась победой гостей со счётом 3:2.