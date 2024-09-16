Москва, 16 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Москвичи и туристы 14 и 15 сентября посетили места съемок фильмов «ГДР», «Враг у ворот», «Постучись в мою дверь в Москве» и других в кинопарке «Москино». Они поучаствовали в мастер-классах, сходили на сеансы в кинотеатр, прогулялись по натурным площадкам, которые в эти выходные не были задействованы в съемочном процессе: это «Соборная площадь Москвы», «Витебский вокзал», «Партизанская деревня», «Центр Москвы» и «Ковбойский городок».

mos.ru Гости кинопарка «Москино» посетили места съемок фильмов и сериалов

«Мероприятия ко Дню города в сентябре показали, что туристический потенциал кинопарка очень высок, тогда его посетили свыше 20 тысяч человек за два дня», — рассказал генеральный директор «Кинопарка» Кирилл Косенко. По его словам, гости проявили интерес к искусству кино, поэтому в парке планируют проводить мероприятия на регулярной основе.

«Уже сейчас в выходные дни любой желающий может приехать в кинопарк на экскурсию, узнать, как создаются декорации для фильмов и сериалов, и совершить путешествие во времени», — добавил Косенко. Он отметил, что в перспективе в парке хотят увеличить количество экскурсий и принимать в кинопарке до 10 миллионов гостей в год.

mos.ru Гости кинопарка «Москино» посетили места съемок фильмов и сериалов

Посетители вместе с гидом отправились в «Киноэкспедицию» — самую популярную организованную экскурсию кинопарка. Участники узнали, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как самолет двигается без крыльев и кто упоминается в титрах. Одну из экскурсий провели для военнослужащих.

В образовательном центре кинопарка прошли мастер-классы. Специалисты обучали детей и взрослых актерскому мастерству, вокалу и танцам, а также драматургии в мультипликации. Попробовать себя в роли телеведущего и блогера можно было во время практики с использованием хромакея.

mos.ru Гости кинопарка «Москино» посетили места съемок фильмов и сериалов

Экскурсанты сделали снимки на память в фотобудке моментальной печати, а дети провели время с московскими вожатыми в Парке сказок. Гостям также показали фильмы, мультфильмы и аниме.

Кинопарк «Москино» — часть проекта «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок и четыре павильона.