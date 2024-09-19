Николаев, Украина, 19 сентября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по расположению и технике украинской армии в Николаевской области, сообщил 19 сентября координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили», — процитировало Лебедева агентство «РИА Новости».

Он отметил, что второй удар был нанесён по расположению ВСУ. По данным подполья, рядом с Вознесенском прогремел взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный киевским режимом глава оккупированной ВСУ части Запорожской области Иван Фёдоров заявил о множестве взрывов и повреждениях инфраструктуры в регионе.

Украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Сумах и в Харькове и об атаке российских беспилотниках на Киевскую область в ночь на 19 сентября.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в вышеперечисленных регионах.