Москва, 19 сентября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Сенатор Павел Тараканов, представляющий в Совете Федерации Тюменскую область, объявил об уходе с поста.

Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Сенатор Павел Тараканов

«Для меня почётно сложить полномочия <…> рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде!» — процитировало его ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источник писало, что новым сенатором от региона может стать полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Решение планируется принять до 1 октября.

Павел Тараканов был наделён полномочиями члена Совета Федерации РФ от Тюменской области в 2018 году. До назначения исполнял обязанности замгубернатора Тюменской области, которым на тот момент являлся Якушев.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября бывший вице-премьер России Виктория Абрамченконазначена на должность вице-спикера Государственной думы. В тот же день депутаты одобрили проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых — на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой — на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина — на должность главы комитета ГД по спорту.