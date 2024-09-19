Молдавия, 19 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Экс-начальнику Генерального штаба армии Молдавии Игорю Горгану предъявили обвинение в государственной измене. Об этом 19 сентября рассказал пресс-секретарь прокуратуры республики по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире телеканала ТВ-8.

(сс) U. S. Army Игорь Горган

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого», — сказал он.

Гайтур уточнил, что продолжается расследование уголовного дела в отношении Горгана, который, по закону, до окончательного решения суда «пользуется презумпцией невиновности».

Ранее Горгана заподозрили в связях с Россией и несколько недель назад без суда и возбуждения уголовного дела лишили всех наград.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября правительство Молдавии инициировало отставку начальника Главного штаба и командующего армией страны бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Соответствующий документ был принят единогласно.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 14 сентября отозвала разрешение на участие в референдуме о вступлении республики в Евросоюз у оппозиционной партии «Шанс». Глава политической силы Алексей Лунгу назвал такое решение незаконным, подчеркнув, что все требования надзорных органов к партии были выполнены.