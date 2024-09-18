Кишинёв, 18 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Молдавское правительство инициировало отставку начальника главного штаба и командующего армией республики бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Такое решение было принято на заседании кабинета министров Молдавии.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Эдуард Охладчук

«В соответствии с законом о правительстве <…> направить президенту Республики Молдова предложение об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника генерального штаба армии, командующего национальной армией», — зачитал проект постановления государственный секретарь минобороны Молдавии Сергей Плоп.

Причины такого решения не уточнялись. Премьер-министр республики Дорин Речан позднее констатировал, что документ приняли единогласно.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отозвала разрешение на участие в референдуме о вступлении республики в Европейский союз у оппозиционной партии «Шанс». Председатель «Шанса» Алексей Лунгу назвал такое решение незаконным, подчеркнув, что все требования надзорных органов к партии были выполнены.

Синод православной церкви Молдавии 7 сентября заявил об обеспокоенности заявлениями о возможном запрете Молдавской митрополии. Представители церкви также обвинили власти Молдавии в запугивании священников, призвав их «прекратить моральную пытку церкви».