Курск, 19 сентября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Наёмник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий на стороне Вооружённых сил Украины, публиковал в социальных сетях записи с угрозами в адрес российских журналистов и призывал уничтожить Россию. В этом убедился корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Несколько постов наёмник посвятил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение 7 августа в результате атаки украинского БПЛА в Курской области. О’Брайан оскорблял журналиста и откровенно радовался, когда появились сообщения о гибели Поддубного, которые впоследствии были опровергнуты.

Также новозеландец неоднократно высказывался о ненависти к российскому народу и призывал уничтожить Россию.

Кроме того, наёмник участвовал во вторжении украинских формирований в Курскую область и собирал средства на закупку FPV-дронов и оборудования.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Джордана О’Брайана. Следствие установило, что наёмник являлся инструктором украинских подразделений. О’Брайан подозревается в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях.