Париж, 19 сентября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате продолжающихся более четырёх месяцев массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, возросло до 12. Об этом 18 сентября сообщил французский телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум Беспорядки, Новая Каледония

«Один человек был убит во время операции французских сил безопасности в Сент-Луисе в ночь на четверг, в результате чего число погибших с начала беспорядков на архипелаге достигло двенадцати», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция продолжает поиск 10 человек в округе Сент-Луис, подозреваемых в вооружённом нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая мирная демонстрация в столице Новой Каледонии городе Нумеа против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах, переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. В связи со вспышкой насилия в Нумеа ввели комендантский час, позднее власти Франции для обеспечения безопасности портов и аэропортов ввели в Новую Каледонию войска.