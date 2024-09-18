Курск, 19 сентября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Два сотрудника электросетевой компании «Россети Центр» пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в приграничном районе Курской области. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения мирного населения курского приграничья», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Уточняется, что вражеский БПЛА потерял управление от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, упал на автогидроподъёмник и взорвался. Специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести.

«От более серьёзных травм их спасли бронежилеты и действия по самозащите», — отметили в компании.

Пострадавшим энергетикам оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили лечение. Жизни и здоровью специалистов ничто не угрожает.

Также энергетиков поблагодарили за проявленное мужество и вручили медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над пятью регионами Российской Федерации 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Из них 27 уничтожены над территорией Курской области. Также воздушные цели перехватили в Брянской (16 БПЛА), Смоленской (7 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА) и Орловской (1 БПЛА) областях.