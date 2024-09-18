Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак». Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Валентин Егоршин/ТАСС Супертраулер «Капитан Юнак»

«По своим техническим и эксплуатационным характеристикам он (Траулер «Капитан Юнак». — Прим. ред.) превосходит все ранее построенные рыбодобывающие суда своего класса», — указал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

Также в мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, «Адмиралтейские верфи», качественно реализуя самые сложные проекты, необходимые для Военно-морского флота России, стали флагманом судостроения. Он также выразил надежду, что новый траулер в очередной раз докажет высокий уровень развития судостроительной отрасли.

В ОСК подчеркнули, траулеры нового поколения отличаются максимальной безопасностью и оснащены современным оборудованием, необходимым для осуществления рыбного промысла. На данный момент продолжается строительство шестого рыболовного траулера «Механик Щербаков».

Как передавало ИА Регнум, 29 июня президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя. Глава государства подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности. Благодаря судостроению осваиваются международные логистические маршруты и развивается важное для регионов речное и паромное сообщение, добавил Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил устойчивый рост судостроительной промышленности. По его словам, судостроение обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом, а также играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности.