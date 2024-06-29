Москва, 29 июня, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной промышленности в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Несмотря на внешние ограничения, судостроительная промышленность демонстрирует устойчивый рост, эффективно решает масштабные задачи», — отметил глава правительства.

Мишустин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Благодаря самоотверженному труду многих поколений кораблестроителей со времён Петра I Россия сохраняет статус крупной морской державы, создаёт уникальные суда, равных которым в мире нет, подчеркнул он.

Премьер назвал отрасль стратегически важной, добавив, что она играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности. По его словам, судостроительная промышленность обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом.

Как отметил Мишустин, предприятия отрасли оснащаются современным оборудованием. Там внедряют инновационные технологии, методы проектирования, в том числе трёхмерное моделирование. Кроме того, строятся грузопассажирские, круизные и рыбопромысловые суда, а военный флот пополняется новейшими кораблями и подводными лодками.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя. Глава государства подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности. Путин отметил, что благодаря судостроению осваиваются международные логистические маршруты и развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.