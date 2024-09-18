Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Крымчане — люди «особой закваски», чья верность Отечеству передаётся из поколения в поколение. Об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с избранными главами регионов.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Крымчане, как показала практика последних лет, наша совместная новейшая история, крымчане — всё-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передаётся верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — сказал Путин, обращаясь к главе Крыма Сергею Аксёнову.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах. Он отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при явке, которая стала самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования. Глава государства подчеркнул, что граждане знают, насколько важно участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня.