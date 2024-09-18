Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня человечество столкнулось с очень сложными проблемами, которые возможно решать только вместе и с учётом интересов друг друга. Об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме (ЕЖФ).

РИА Новости/Валерий Шарифулин Владимир Путин

Глава государства отметил, что на таких мероприятиях отражаются наиболее важные вопросы современности, а также обсуждаются идеи продвижения для устойчивого развития и всеобщей безопасности

Путин уточнил, что сейчас всё это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах планеты.

«Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учётом интересов друг друга», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин заявил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, поддерживаемые странами Глобального Юга. Глава государства уточнил, что такой миропорядок основан на международном праве, суверенитете и равенстве.

В мае российский лидер отмечал, что будущее мировой цивилизации зависит от всего человечества, однако Россия и Китай являются важными её составляющими. Президент указывал на то, что от развития России и Китая зависит развитие остальных стран мира.