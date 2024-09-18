Москва, 18 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Росфинмониторинг уведомил банки о рисках использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе финразведки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — привело сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что Росфинмониторинг передал информацию о такого рода рисках кредитным организациям через личный кабинет.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно, что специалисты маркетплейса Ozon и компании F. A. C. C. T. в первом полугодии 2024 года заблокировали 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговый сайт, пытавшиеся использовать бренд Ozon в мошеннических целях. Отмечалось, что за это время было заблокировано почти в 19 раз больше мошеннических ресурсов, чем за этот же период в 2023 году.

По данным пресс-службы F. A. C. C. T., в прошлом году было заблокировано почти 16 тыс. фишинговых сайтов, которые выдавали себя за страницы авторизации, покупки товаров или возврата денежных средств либо порталы оплаты комиссии для получения приза в розыгрыше.