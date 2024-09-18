Казань, 18 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Казани после гибели подростка под колёсами поезда в метро закрыли две станции. Об этом 18 сентября сообщили в городском «Метроэлектротрансе».

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Несчастный случай произошёл на станции «Проспект Победы».

«По предварительным данным, под поезд попала девочка в возрасте от 14 до 16 лет. В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняются», — заявил ТАСС источник из правоохранительных органов.

После ЧП станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыли по техническим причинам. Маршруты электропоездов изменили — они осуществляют разворот через станцию метро «Горки», уточнили в «Метроэлектротрансе».

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 4 августа на Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека.

21 августа временно не работала станция метро «Саларьево» в Москве. Её закрывали по требованию МЧС. По информации источника ИА Регнум, на станции произошло задымление из-за загорания электрокабеля в трансформаторной подстанции. Площадь пожара составила 2 кв. м, возгорание оперативно потушили. Пассажиров со станции эвакуировали, никто не пострадал.