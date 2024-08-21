Москва, 21 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли по требованию МЧС. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Татьяна Макеева/ТАСС

«По требованию МЧС станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении.

По информации источника ИА Регнум, на станции произошло задымление из-за загорания электрокабеля в трансформаторной подстанции. Площадь пожара составила два квадратных метра, возгорание оперативно потушили. Пассажиров со станции эвакуировали, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской (синей) линии столичного метрополитена сработала система управления гермозатвора. Пересадка пассажиров временно проводилась через станцию «Боровицкая». Ситуацию оперативно отрегулировали работники подземки.