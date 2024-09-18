Москва, 18 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Московская городская дума VIII созыва на своем первом заседании утвердила структуру и избрала руководящий состав органа законодательной власти. Председателем думы избран заслуженный юрист РФ Алексей Шапошников, предложенный фракцией «Единая Россия».

Duma.mos.ru В Мосгордуме

«Нам предстоит трудиться в непростых условиях беспрецедентного санкционного и внешнеполитического давления на нашу страну, проведения СВО», — заявил Шапошников. Он выразил уверенность, что Мосгордума приложит все усилия для обеспечения крепкого тыла защитникам страны и будет работать на благо москвичей.

Заместителями председателя думы избраны Степан Орлов и Людмила Гусева от фракции «Единая Россия».

В ходе заседания депутаты утвердили структуру Московской городской думы, а также определили перечень комиссий, председатели и заместители председателей которых осуществляют деятельность на профессиональной постоянной основе. Образованы комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, здравоохранению и охране общественного здоровья, культуре и массовым коммуникациям, науке и промышленности, образованию, по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, по экономической и социальной политике, городскому хозяйству и жилищной политике, по делам общественных объединений и религиозных организаций, по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, по безопасности, законодательству и регламенту, по спорту и молодежной политике.

«Работа сформированных комиссий Мосгордумы будет направлена на реализацию «Стратегии развития Москвы 2030», утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным. Работая в тесной связке с исполнительной властью, сделаем все необходимое для реализации данной стратегии», — пообещал Алексей Шапошников.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы прошли с 6 по 8 сентября. Явка на выборы превысила 40%.