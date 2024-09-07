Кишинёв, 7 сентября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Синод православной церкви Молдавии выразил обеспокоенность высказываниями о возможном запрете Молдавской митрополии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте митрополии в субботу, 7 сентября.

Алексей Майшев/РИА Новости

«От имени синода православной церкви Молдовы выражаем глубокую обеспокоенность недавними заявлениями депутата парламента Василе Шоймару о возможном запрете деятельности Молдавской митрополии. Запрет православной церкви Молдовы нарушит право верующих на свободу вероисповедания» — сказано в заявлении.

Представители церкви также обвинили власти в запугивании священников и призвали «прекратить моральную пытку церкви».

Ранее Шоймару заявил, что в Молдавии могут запретить деятельность Молдавской митрополии, которая входит в состав Русской православной церкви. Позднее президент республики Майя Санду опровергла заявление Шоймару, сообщив, что о запрете митрополии речи не идёт и никакой угрозы для неё нет.

Как передавало ИА Регнум, гонениям также подвергаются прихожане Украинской православной церкви (УПЦ). Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, запрещающий на Украине УПЦ, а также религиозных организаций, аффилированных с ней.

Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о новом законе. По мнению главы киевского режима, документ якобы сделает Украину духовно независимой.

МИД России обратил внимание на то, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан за веру на Украине.