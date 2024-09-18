Энергодар, Запорожская область, 18 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Прилётов на Запорожской АЭС после атаки со стороны украинской армии не зафиксировано, сообщили 18 сентября в пресс-службе станции.

DENAMAX Запорожская АЭС

Нарушений пределов и условий безопасности на ЗАЭС также нет.

«Энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники станции делают всё возможное для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, представитель ЗАЭС Евгения Яшина 18 сентября заявила об атаке БПЛА украинской армии на Энергодар. На фоне массированной атаки беспилотников существует угроза повреждения объектов инфраструктуры города — спутника Запорожской АЭС, отметила она.

Накануне, 17 сентября, украинская армия нанесла удары по Энергодару, оставив город без связи, света и воды. Как сообщил 18 сентября глава города Эдуард Сеновоз, повреждения получили две высоковольтные опоры ЛЭП.