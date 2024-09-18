Энергодар, Запорожская область, 18 сентября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Дроны украинский армии совершили массированную атаку на город Энергодар, сообщила 18 сентября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«На Энергодар массовый налет беспилотников», — процитировало Яшину агентство ТАСС.

Она добавила, что существует опасность применения украинских дронов по инфраструктуре Энергодара.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что город — спутник ЗАЭС после обстрела со стороны украинской армии остался без света, воды и связи.

Глава города отметил, что сохраняется угроза повторных обстрелов города со стороны ВСУ. В связи с этим восстановительные работы можно будет начать лишь после стабилизации обстановки.