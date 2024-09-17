Энергодар, Запорожская область, 17 сентября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, остался без электроэнергии, водоснабжения и связи после обстрела со стороны украинских формирований. Об этом 17 сентября сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Павел Лисицын / РИА Новости

«Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — написал в своём Telegram-канале градоначальник.

По его словам, на данный момент в Энергодаре сохраняется угроза повторных обстрелов со стороны украинских боевиков, и поэтому ремонтные бригады начнут восстановительные работы только после стабилизации обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение киевского режима является угрозой, как для российской атомной энергетики, так и для всего мира. Он уточнил, что украинские боевики возобновляют атаки на Запорожскую АЭС и осуществляют провокации в отношении Курской АЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 сентября заявил, что атаки на АЭС не могут быть оправданы никак. Глава агентства также признал, что ситуация на российских атомных объектах остается крайне напряжённой и сложной.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал обстрелы Курской и Запорожской АЭС со стороны украинской армии. Глава государства предложил Киеву представить себе последствия зеркального ответа России на такие действия.