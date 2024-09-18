Брянск, 18 сентября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Новую атаку ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отразили российские военные в Брянской области, сообщил 18 сентября глава региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он рано утром в своём Telegram-канале.

Беспилотник удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз проинформировал о том, что в Брянской области удалось ночью сбить десять дронов ВСУ. Позднее он написал о ещё трёх уничтоженных вражеских БПЛА,

Как передавало ИА Регнум, ночью 18 сентября в Курской области обезвредили 27 беспилотников и две ракеты украинской армии. Глава региона Алексей Смирнов призвал население не приближаться к обломкам сбитых аппаратов и сообщать экстренным службам об опасных находках.