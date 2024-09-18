Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Национальная конференция специалистов по борьбе с грызунами начнётся в Нью-Йорке в связи с нашествием крыс в городе. Об этом 17 сентября сообщает Bloomberg.

(сс) Gellinger Крыса

Уточняется, что конференция стартует 18 сентября и продлится два дня. Её участниками станут эксперты по борьбе с грызунами и исследователи вредителей из таких мест, как Бостон, Новый Орлеан, Сиэтл и Канада. В первый день конференции специалисты представят доклады, на второй день планируется выработать комплекс мер по борьбе с грызунами в городе.

Отмечается, что несмотря на уверения мэра Нью-Йорка Эрика Адамса о позитивных продвижениях в борьбе с вредителями, от граждан постоянно поступают жалобы на полчища крыс, заполонивших город. Грызунов можно встретить как на окраинах, так и в центре Нью-Йорка, а также в метро, где крысы чувствуют себя достаточно комфортно. Скопления грызунов встречаются даже в районе штаб-квартиры ООН.

Эрик Адамс в преддверии конференции приветствовал её будущих участников, назвав их «генералами», и отметил, что после победы в войне с крысами он хочет, чтобы другие лидеры по всей Северной Америке извлекли уроки из этой борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, проблема с грызунами в Нью-Йорке наблюдается уже не один год. Ещё в 2022 году власти города разместили объявление о поиске кандидата на пост главы городской службы по борьбе с грызунами. Отличительными чертами характера такого борца с крысами должны быть «инстинкт убийцы» и «некоторая степень кровожадности».

Популяция крыс в Нью-Йорке по подсчётам специалистов составляет более 2 млн особей и они размножаются при этом в геометрической прогрессии.