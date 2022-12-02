Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Объявление о поиске кандидата на пост главы городской службы по борьбе с грызунами, отличительными чертами характера которого должны быть «инстинкт убийцы» и «некоторая степень кровожадности», разместили власти американского города Нью-Йорка. Копию объявления опубликовала 1 декабря газета Wall Street Journal.

Поль Гюстав Доре. Крысы. ХIХ

Отмечается, что будущий истребитель крыс в Нью-Йорке должен осознавать, что перед ним стоит поистине эпическая задача, так как популяция этих грызунов в городе насчитывает более 2 млн особей и они размножаются при этом в геометрической прогрессии.

В объявлении, опубликованном от имени мэра Нью-Йорка, указано, что идеальный соискатель на открытую вакансию должен обладать «аурой крутизны» и «инстинктом убийцы» вкупе с высокой мотивированностью. Как указано в объявлении, «крысы должны возненавидеть» человека, который займёт должность главы истребителя грызунов. Среди прочих требований указывается, что кандидат должен быть жителем Нью-Йорка и обладать степенью бакалавра как минимум. При этом городские власти подчёркивают свою готовность работать с будущим главой службы истребления крыс и оказывать ему любую возможную помощь с целью уменьшения популяции крыс в мегаполисе.