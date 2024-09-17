Вашингтон, 17 сентября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Заявление о непричастности Соединённых Штатов к инцидентам с детонацией устройств связи в Ливане сделал 17 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

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«Я могу сказать вам, что США непричастны к этому. США не знали заранее, что эти инциденты произойдут», — указал Миллер.

По словам дипломата, в настоящее время идёт сбор информации о произошедшем. Он отметил, что «слишком рано говорить» о возможном влиянии инцидента на переговоры по прекращению огня в секторе Газа.

Миллер призвал Иран не использовать произошедший в Ливане инцидент как повод для дестабилизации и увеличения напряжённости в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр информации Ливана Зияд Макари, ответственность за массовые взрывы пейджеров в различных районах страны лежит на Израиле.

17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

В том числе при взрыве личного пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.