Эр-Рияд, 17 сентября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Португалец Луиш Каштру покинул пост главного тренера саудовского футбольного клуба «Ан-Насра». Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба команды

Global Look Press

«Все в «Ан-Насре» хотели бы поблагодарить Луиша Каштру и его персонал за самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев, пожелав им удачи в будущем», — говорится в сообщении на странице клуба в соцсети Х.

Каштру возглавил клуб летом 2023 года. В прошлом сезоне «Ан-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, проиграл в финале Кубка страны и вылетел в ¼ финала азиатской Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА Регнум, 39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов в официальных матчах. Это произошло 5 сентября в Лиссабоне, где сборная Португалии обыграла команду Хорватии в первом матче группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 2:1.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года из английского «Манчестер Юнайтед», его контракт рассчитан до июня 2025 года. До этого он выступал за мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».