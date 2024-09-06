Лиссабон, 6 сентября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Лиги наций УЕФА со сборной Хорватии забил 900-й мяч в своей спортивной карьере.

Global Look Press/Maurizio Borsari/AFLO Криштиану Роналду

Встреча проходила на поле стадиона «Да Луш» в Лиссабоне и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В результате этого 39-летний португальский нападающий стал первым в мире футболистом, сумевшим отметиться 900 забитыми голами в официальных матчах. Игрок является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года, он сыграл в её составе в 213 матчах, отличившись в них 131 голом. Ещё 769 мячей португалец забил на клубном уровне.

В следующем матче Лиги наций УЕФА сборная Португалии 9 сентября встретится с командой Шотландии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября французский журнал France Football, учредитель премии «Золотой мяч», представил список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года. В него впервые с 2003 года не вошли ни восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский форвард Лионель Месси, ни Роналду, при этом португалец не вошёл в него второй год подряд.

Роналду в начале июля после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024 обратился к болельщикам, заявив, что сборная Португалии заслуживала большего. По его словам, на турнире португальские игроки отдавались полностью и были близки к тому, чтобы пройти дальше.