Тель-Авив, Израиль, 17 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» начнёт военную операцию против Израиля после серии взрывов пейджеров у членов движения. Об этом 17 сентября сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на источники.

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«По оценкам силовиков, «Хезболла» намерена начать военную операцию против Израиля. Высокопоставленным чиновникам было предложено отменить предыдущие обязательства, чтобы принять участие в срочном обсуждении», — говорится в материале.

Отмечается, что власти Израиля рассматривают несколько сценариев ответных мер на действия «Хезболлы».

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

В том числе при взрыве личного пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Зияд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле. По его словам, члены правительства ознакомились с первичными данными расследования детонаций гаджетов и убедились в причастности Тель-Авива.