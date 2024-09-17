Москва, 17 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Жители Москвы за месяц через сайт «Миллион призов» собрали более 21 млн рублей для жителей приграничных районов Курской области, пострадавших от атак Вооружённых сил Украины (СУ). Об этом сообщил 17 сентября руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

er.ru

«На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи. Мы благодарим каждого жителя Москвы, кто присоединился к акции и пожертвовал в адрес Российского Красного Креста свои баллы», — процитировала его пресс-служба мэрии столицы.

Участники столичной программы лояльности «Миллион призов» могут пожертвовать от 500 до 5 тыс. баллов, которые получили за участие в проектах города. Для того, чтобы поддержать жителей приграничья нужно зайти в раздел «Поощрения».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакую Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах и начали выдавливать противника с территории РФ. Президент России Владимир Путин призвал регионы страны помочь пострадавшим жителям.

В Москве развернули 14 штабов для сбора гуманитарной помощи жителям Курской области. Там принимают продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозтовары и другие товары первой необходимости.