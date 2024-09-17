Бейрут, 17 сентября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва его личного пейджера. Об этом 17 сентября сообщило агенство Mehr.

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«Моджтаба Амани, посол Исламской Республики Иран в Ливане, был ранен в результате взрыва пейджера в Бейруте», — указано в сообщении.

Посла перевели в одну из больниц столицы Ливана, так как он получил лёгкие ранения.

По данным агенства, пострадали ещё двое сотрудников иранского посольства в Бейруте.

Отмечалось, что, по неподтверждённой информации, детонация произошла в результате масштабной кибератаки в Ливане и Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября сотни людей по всему Ливану получили ранения в результате взрывов пейджеров. Предварительно, 30 человек погибли.

Ливанское национальное агентство NNA уточнило, что для детонации устройств применили передовые технологии. Ряд СМИ указал, что пейджеры используются членами шиитского ливанского движения «Хезболла» как закрытая система связи.