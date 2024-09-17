Бейрут, 17 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Сотни людей ранены по всему Ливану в результате детонации пейджеров, сообщил глава местного минздрава ФирасАбьяд. По данным СМИ, такими устройствами обычно пользуются члены движения «Хезболла».

По предварительным данным, погибли в результате массовых взрывов устройств 30 человек, ещё 1200 получили ранения.

Центр кризисных операций Ливана сообщил о большом количестве раненых, которые поступают за неотложной помощью, и призвал медработников не использовать пейджеры.

Представитель «Хезболлы», говоривший на условиях анонимности, в беседе с агентством Reutersзаявил, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

Устройства связи бойцов «Хезболлы» самопроизвольно взрывались не только в районе Дахия на юге ливанской столицы, но и в других районах страны.

В «Хезболле» считают произошедшее результатом работы израильских спецслужб — якобы им удалось проникнуть в ряды террористической организации и установить взрывные устройства в пейджеры. Израиль никак не прокомментировал эти сообщения.

Руководство группировки призвало своих боевиков временно не пользоваться выданными средствами связи.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября Газу атаковали одновременно с суши, моря и воздуха.

По информации газеты The Jerusalem Post, власти Израиля могут в течении шести недель принять решение о начале войны с «Хезболлой» в Ливане. Отмечается, что сроки начала полномасштабной военной операции против шиитского движения будут зависеть от погодных условий — наступления зимы.

14 сентября в Ливане при ударе ВВС Израиля пострадали 13 человек. Кроме того, при авианалёте сильно пострадало трёхэтажное здание в квартале Кфар-Румман города Набатия. На месте удара вспыхнул пожар. На следующий день по меньшей мере четыре человека пострадали во время ракетно-бомбового удара ВВС Израиля по окрестностям населенного пункта Эль-Каввах к северу от города Эль-Хирмиль. В числе пострадавших трое детей.