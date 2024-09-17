Санкт-Петербург, 17 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Квир-блогер по имени Александр во вторник, 17 сентября, признался в убийстве политического активиста Виталия Иоффе в Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания «78.ru», идентифицирующий себя как женщина 20-летний квир-блогер явился в отделение полиции в Выборге, где признался в убийстве Иоффе с помощью холодного оружия.

Отмечается, что полицейские вначале не поверили Александру, однако затем его рассказ подтвердился. По утверждению квир-блогера, 53-летний мужчина попытался его изнасиловать, и он вынужден был защищаться.

Блогер является ЛГБТ-активистом (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и ранее его неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности за одиночные пикеты против закона о запрете трансгендерного перехода и против признания этого движения экстремистским.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября в Санкт-Петербурге обнаружили тело 53-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями. Отмечалось, что убитым оказался местный политактивист Иоффе.

Мужчина известен тем, что ранее организовывал уличные акции, нарушая общественный правопорядок, а также занимался дискредитацией ВС России, за что его привлекали к административной ответственности.