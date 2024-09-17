Санкт-Петербург, 17 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Тело 53-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями было обнаружено правоохранительными органами в Санкт-Петербурге 17 сентября, о чём сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу.

Кадр из видео Виталий Иоффе

«Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки со множественными ножевыми ранениями. Производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте совершенного преступления», — отмечается в сообщении.

В правоохранительных органах сообщили, что убитым оказался местный политактивист Виталий Иоффе. Ранее он организовывал уличные акции, нарушая порядок, а также занимался дискредитацией ВС РФ, за что привлекался к административной ответственности, сообщило ТАСС.

Об инциденте стало известно от 20-летнего молодого человека, который сам пришел в отдел полиции в Выборге и сознался в содеянном. Мужчина по имени Александр отметил, что проживал с Виталием, но в результате конфликта он нанес ему 20 ударов ножом, а затем уехал в Выборг на такси.

78.ru сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Александр считает себя женщиной (движение ЛГБТ запрещено в РФ). Его знакомые также говорили, что у него есть множество психологических проблем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нижнем Тагиле была обнаружена мёртвая 11-летняя школьница. По предварительным данным произошло убийство.

18 августа в центре Петербурга из Невы выловили тело мужчины без ног. Долгое пребывание тела в воде не позволило установить причину смерти.