Вашингтон, 17 сентября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день США оказались лицом к лицу с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за последние 40 лет. Такое мнение 16 сентября высказал бывший высокопоставленный сотрудник американского министерства внутренней безопасности Джон Коэн.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самой сложной, динамичной и опасной средой угроз, с которой я сталкивался за 40 с лишним лет, что я работаю в правоохранительных органах, внутренней и национальной безопасности», — заявил он в интервью изданию Politico.

По словам бывшего американского чиновника, сейчас безопасность США сталкивается с угрозами физического характера и угрозами в киберпространстве, как из-за рубежа, так и внутри страны.

Коэн высказал также утверждение о том, что злоумышленники на данный момент «полностью овладели силой» интернета, в то время как силы безопасности и правоохранители США медленно адаптируются к таким изменениям.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября старший репортёр телекомпании CNN Стивен Коллинсон написал, что покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа являются свидетельством тенденции к насилию в американской политике. Он также отметил, что ситуация усугубляется лёгкой доступностью к огнестрельному оружию в США.

По словам журналиста, убийство крупного политического деятеля в ходе президентской избирательной кампании могло привести к деятельности деструктивных сил, которые могли бы в результате этого высвободиться в стране, раздираемой внутренними межпартийными разногласиями. Он уточнил, что такая тенденция рискует увести США «ещё дальше по тёмной дороге».