Вашингтон, 16 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике. Такое мнение 16 сентября выказал старший репортёр телекомпании CNN Стивен Коллинсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, США в течение двух месяцев удалось избежать «трагедии убийства» крупного политического деятеля в ходе президентской избирательной кампании, а также деструктивных сил, которые могли бы в результате этого высвободиться в стране, раздираемой внутренними межпартийными разногласиями.

Коллинсон уточнил, что такого рода вещи являются свидетельством «скрытой тенденции к насилию», которая стала «постоянной тенью американской политики», усугубляемой легкой доступностью к огнестрельному оружию в США.

Он добавил, что в результате покушений оба кандидата по пост главы Белого дома обращаются к своим сторонникам на открытом воздухе из пуленепробиваемых экранов.

«Теперь появятся новые опасения, что бурный период, предшествующий дню выборов [президента США], может увести страну еще дальше по тёмной дороге», — отметил репортёр.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился экс-президент США, прогремели выстрелы. По данным полиции, стрельбу открыл американский гражданин Райан Уэсли Рут из автомата АК-47, ствол которого он просунул для ведения огня через ограждение клуба.

Правоохранители задержали и заключили под стражу подозреваемого, позднее стало известно, что Рут бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды украинских боевиков. Он также приезжал на Украину и активно поддерживал политику киевского режима.

Действующий президент США Джо Байден 16 сентября прокомментировал второе покушение на Трампа. По его словам, Секретной службе страны на этом фоне необходима помощь.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая киевский режим. Зампредседателя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что Рута мог нанять для покушения на Трампа Киев.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков 16 сентября заявил, что второе покушение на экс-главу Белого дома поможет ему перехватить инициативу в предвыборной гонке у конкурента от Демократической партии, вице-президента США Камалы Харрис.