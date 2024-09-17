Курск, 17 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Сенатором РФ от Курской области стал ветеран специальной военной операции (СВО) и участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Владимир Трефилов/РИА Новости Алексей Кондратьев

«Алексей Кондратьев наделён полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа Курской области. Алексей Владимирович — ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев». Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск», — написал губернатор.

Смирнов также пожелал новоиспечённому сенатору удачи на новом поприще и выразил уверенность в том, что его работа принесёт пользу региону.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение назначить сенаторами от региона шахматиста Сергея Карякина и участника спецоперации, Героя России Юрия Нимченко. Последний известен тем, что 24 февраля 2022 года, будучи командиром танкового взвода, за 40 минут уничтожил шесть украинских танков и три бронетранспортёра, а также свыше 90 бойцов ВСУ.

14 сентября руководителем «Движения первых» также был назначен ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев», Герой России Артур Орлов.

О запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания. Их наставники — руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. Программа позволяет в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах. Официальный сайт программы «Время героев» работает с 1 марта.