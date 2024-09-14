Москва, 14 сентября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Ветеран специальной военной операции Артур Орлов, участник программы «Время Героев», назначен председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», следует из указа президента Владимира Путина от 14 сентября.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Артур Орлов

«Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от должности председателя правления Григория Гурова.

Орлов родился 16 марта 1989 года в посёлке Кизнер в Удмуртии. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище. В 2023 году получил магистерскую степень в военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Общевойсковой академии Вооружённых сил России. В настоящее время — слушатель факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генерального штаба ВС РФ. На военную службу поступил в 2006 году. Участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 году.

В зоне СВО Орлов командовал танковым батальоном. Во время одного из боёв он предпринял обходной манёвр и, застав противника врасплох, обеспечил прорыв российских сил на важном участке фронта. По словам бойца, ему приходилось действовать нестандартно и даже без опоры на то, чему его учили. После этого Орлову присвоили звание Героя России. Также награждён медалью Суворова и орденом Мужества. Женат, воспитывает двух дочерей.

Орлов проходит обучение в рамках программы «Время героев», направленной на подготовку кадров для госслужбы из числа ветеранов и участников СВО.

Как сообщало ИА Регнум, о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания. Их наставники — руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. Программа позволяет в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах. Официальный сайт программы «Время героев» работает с 1 марта.