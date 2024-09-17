Красноярск, 17 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Задержанный за смерть трёх пациентов от капельницы врач скорой помощи был арестован на два месяца. Он стал первым, кто отправился в СИЗО, из девяти задержанных, сообщила официальный представитель ГСУСК РФ по региону Лариса Нейланд.

Richard Bistrong

«Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения. Одного уже арестовали — это один из руководителей организованной группы. Работает врачом скорой помощи», — сказала Нейланд.

По словам Нейланд, группа врачей осуществляла свою деятельность, как минимум, с 2023 года, как выяснило следствие. При этом все участники имеют медицинское образование от среднего до высшего, однако их организация не имеет ни официальной лицензии, ни даже юридического лица.

Подозреваемые осуществляли платные услуги по выведению из абстинентного синдрома (ломки) людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью за счет капельниц с различными психотропными и сильнодействующими препаратами. В итоге три их пациента скончались.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, девятерых злоумышленников задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг.

В августе в Казани от капельницы косметолога умер 30-летний мужчина, сообщал портал Lenta.Ru. Мужчине и его супруге вкололи якобы витамины для поднятия иммунитета, однако на деле там были сильнодействующие препараты от похмелья, которые на фоне хронического гастрита привели к летальному исходу.