Вашингтон, 17 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Бывший тренер теннисисток Марии Шараповой и Анастасии Мыскиной Роберт Лэнсдорп умер в возрасте 85 лет. Об этом 17 сентября сообщил портал Tennis.com.

Кадр из видео Роберт Лэнсдорп

Причина смерти в материале не уточнялась.

Специалист работал с четырьмя теннисистами, становившимися первыми ракетками в мужском и женском одиночном разрядах. Помимо Шараповой, это американцы Пит Сампрас, Линдси Дэвенпорт и Трейси Остин. Последняя назвала его лучшим тренером по наземным ударам в истории тенниса.

В общей сложности четверо подопечных Лэнсдорпа победили в 24 турнирах «Большого шлема».

Тренер работал и с другими теннисистами, порядка 20 из них включали в топ-50 мировых рейтингов. Так, например, россиянка Мыскина считалась второй ракеткой мира.