Экс-тренер Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет
Вашингтон, 17 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Бывший тренер теннисисток Марии Шараповой и Анастасии Мыскиной Роберт Лэнсдорп умер в возрасте 85 лет. Об этом 17 сентября сообщил портал Tennis.com.
Причина смерти в материале не уточнялась.
Специалист работал с четырьмя теннисистами, становившимися первыми ракетками в мужском и женском одиночном разрядах. Помимо Шараповой, это американцы Пит Сампрас, Линдси Дэвенпорт и Трейси Остин. Последняя назвала его лучшим тренером по наземным ударам в истории тенниса.
В общей сложности четверо подопечных Лэнсдорпа победили в 24 турнирах «Большого шлема».
Тренер работал и с другими теннисистами, порядка 20 из них включали в топ-50 мировых рейтингов. Так, например, россиянка Мыскина считалась второй ракеткой мира.