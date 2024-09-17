Москва, 17 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Современные проамериканские режимы в Европе проводят политику, которая наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе выступления на круглом столе, посвящённом истории Сопротивления в оккупированных нацистами странах Европы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Нарышкин

«Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов», — сказал он.

Он также подчеркнул, что этим «антинародным элитам» противостоят немногочисленные, но организованные и «стоящие на подлинно национальных позициях силы».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим используется США и Британией как инструмент в борьбе с Россией, которой Запад хочет нанести стратегическое поражение. При этом установка правительству Владимира Зеленского была задана простая: воевать «до последнего украинца».

При этом сами западные страны не гнушаются переписывать историю и вымарывать из неё страницы ради политического удобства. Так, как сообщал американский журналист Сеймур Херш, приглашение России на мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, отменили по настоянию администрации президента США Джо Байдена.