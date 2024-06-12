Вашингтон, 13 июня, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Приглашение России на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, отменили по настоянию администрации президента США Джозефа Байдена. Об этом написал 12 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники.

ИА Регнум Нормандия, Байден

Как утверждает Херш, по словам неназванного американского чиновника, изначально на торжестве должны были присутствовать и представители России, но «по настоянию администрации Байдена приглашение отменили.

«Более 20 млн русских мужчин и женщин погибли во Второй мировой войне: я думаю, более чем достаточно, чтобы заработать место за столом», — указал журналист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщило агентство Reuters 30 мая, Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

В свою очередь экс-кандидат в президенты Франции лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур напомнил, что именно Россия сломила гитлеровскую армию в годы Второй мировой войны и лишь потом во Франции высадилась армия США и освободила Западную Европу — не стоит забывать об этом.

Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии, проводятся с участием глав иностранных государств и ветеранов каждые пять лет.