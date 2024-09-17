Благовещенск, 17 сентября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили место крушения вертолёта Robinson в Приамурье. Об этом 17 сентября сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Амурские спасатели» (t. meamursiespasateli)

«Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолёта Robinson в Зейском округе», ― говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что здесь высадили двух спасателей, чтобы они подготовили вертолётную площадку и осмотрели место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, аварийный маяк вертолёта Robinson R66 сработал 16 сентября. Воздушное судно совершало незарегистрированный полёт по территории Зейского муниципального округа. На борту вертолёта находились три человека.

В поисках задействовали две наземные группы золотодобывающей компании «ХЭРГУ». Всего привлекли 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8, вылетевший из аэропорта Благовещенска.