Вашингтон, 17 сентября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки закрыли исследование так называемого «гаванского синдрома», поскольку выяснилось, что некоторые участники подвергались давлению, чтобы заставить их присоединиться к разбирательству. Об этом сообщил телеканалу Fox News представитель Национальных институтов здравоохранения (NIH).

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«Долгосрочное исследование пациентов с «гаванским синдромом» было закрыто после того, как комиссия по внутренней проверке NIH обнаружила участников, которые сообщили, что на них оказывалось давление с целью заставить их присоединиться к исследованию», — говорится в сообщении.

Утверждается, NIH приостановил исследование из соображений предосторожности.

Как заявил в беседе с Fox News бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которого представили как нулевого пациента с «гаванским синдромом», исследование носило в худшем случае преступный характер.

По информации источника телеканала, фильтрация пациентов, привлекаемых к исследованию, проходила под надзором ЦРУ. Отмечается, что предоставлялись списки людей, которые, вероятно, не были связаны с предметом исследования и имели другие заболевания, что вводило исследователей в заблуждение. По итогам проверки не было выявлено каких-либо доказательств, которые связывали бы участников с одинаковыми симптомами и травмами головного мозга.

Как передавало ИА Регнум, в 2016 году появились случаи проявления тошноты, головокружения, которые затем в США назвали «гаванским синдромом». В ноябре того же года на подобные недомогания пожаловались несколько сотрудников посольств США и Канады на Кубе. В Вашингтоне неоднократно высказывали версию о том, что Россия якобы применяет на Кубе некое секретное оружие в отношении американцев.

31 марта 2024 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что в США обвинили российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у американских военных, дипломатов и других представителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков, подчёркивал, что обвинения в адрес РФ в якобы причастности к «гаванскому синдрому» бездоказательны и голословны. Он также напомнил, что этот случай далеко не первый, когда Соединённые Штаты безосновательно заявляют о причастности России.