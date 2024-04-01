Москва, 1 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Причастность России к «гаванскому синдрому» никто ни разу не подтвердил, подобные обвинения голословны, сообщил 1 апреля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Он напомнил, что эта тема не новая, США не в первый раз заявляют о причастности России, но всегда бездоказательно.

«Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений вот этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CBS News 31 марта распространил информацию о том, что в США обвинили российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у американских военных. Речь идёт о возникновении у находившихся на Кубе американских представителей, в том числе дипломатов, тошноты, головной боли, проблем со слухом.

В подтверждение прозвучали заявления журналистов о том, что якобы существуют электронные письма высокопоставленных членов Совета безопасности России, которые три года назад обсуждали передачу Вьетнаму уникальной технологии, чтобы ограничить возможность США улучшить отношения с этой страной. То же самое якобы ранее Россия предпринимала в отношении Кубы.

Первые жалобы на появление тошноты, головокружения, которые затем в США назвали «гаванским синдромом», появились в 2016 году. На эти недомогания в ноябре 2016 года пожаловались несколько сотрудников посольств США и Канады на Кубе. Новые жалобы поступали и позже, в частности в 2018 году.

В Вашингтоне неоднократно высказывали версии о том, что Россия применят на Кубе секретное оружие в отношении американцев.

В начале октября 2021 года независимая организация ученых JASON Group объявила, что причина «гаванского синдрома», вероятно, кроется в стрекотании сверчков, обитающих на Кубе.

Издание The Washington Post 1 марта 2023 года сообщило, что американская разведка пришла к выводу о непричастности «действий противника» к возникновению «гаванского синдрома». Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в этой связи о сверчках и с иронией высказалась о том, что синдром мог стать результатом употребления находящимися на Кубе американцами наркотических средств.