Вашингтон, 1 апреля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. В США допустили причастность российских спецслужб к случаям возникновения у высокопоставленных чиновников из США «гаванского синдрома», сообщил 31 марта телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

В эфире программы «60 minutes» журналисты заявили, что обладают доказательствами этому в виде электронных писем высокопоставленных членов Совбеза России. В марте 2021 года они якобы обсуждали передачу Вьетнаму некой уникальной технологии, которая имелась только у России.

Журналисты представили недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэга Эдгрина.

«Если я ошибаюсь насчёт того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — сказал Эдгрин, добавив, что Москва якобы таким образом хотела ограничить продвижение США в отношениях с Кубой и Вьетнамом.

Ещё одним приглашённым экспертом телеканала стал болгарский журналист Христо Грозев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По его словам, в данных электронных письмах якобы говорится об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года президент США назначил ответственного за координацию работы по расследованию «гаванского синдрома» — необъяснимых недомоганий у дипломатов и госслужащих США за рубежом.

В марте 2022 года руководство нацразведки США назвало маловероятной версию причастности какой-либо страны, в том числе России, к случаям «гаванского синдрома», который характеризуется тошнотой и головной болью. Американская разведка проанализировала почти тысячу такого рода случаев и не обнаружила никакой закономерности, которая могла бы их связать. Авторы отчёта подтвердили данные выводы.

В 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой. В январе 2022 года американские дипломаты рассказали о новых случаях синдрома в Париже и Женеве.