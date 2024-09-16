Москва, 16 сентября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Один ребёнок погиб, ещё один пострадал в результате наезда на них легкового автомобиля под управлением 20-летнего водителя на северо-западе Москвы. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

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Авария произошла на Планерной улице в районе дома номер девять. По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля Toyota наехал на мальчика и девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП мальчик 2012 года рождения скончался на месте, девочка 2011 года рождения госпитализирована, её состояние врачи назвали тяжёлым.

Как предварительно установила следственно-оперативная группа, водитель автомобиля каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора.

«По факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан», — уточнили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.

В прокуратуре Москвы отметили, что дело поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуроры продолжают работу на места аварии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Новосергиевском районе Оренбургской области пострадали пять человек.

Также сообщалось, что в подмосковном посёлке Михнево Ступинского городского округа сотрудник ГАИ сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате ДТП дети с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего