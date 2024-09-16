Оренбург, 16 сентября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Новосергиевском районе Оренбургской области пострадали пять человек. Об этом 16 сентября сообщили в региональном главке МЧС.

МЧС Оренбургской области

Уточняется, что авария с участием микроавтобуса Citroën и автомобиля Lada 2112 произошла на трассе М-5 в Новосергиевском районе.

«В результате аварии травмировались пять человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

До прибытия на место ДТП медицинских работников сотрудники противопожарной службы деблокировали четырёх пострадавших, оказали им всем первую помощь и отключили аккумулятор одного из автомобилей во избежание возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Санкт-Петербурге в результате столкновения с легковым автомобилем на Приморском шоссе погибла мотоциклистка. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Во Владивостоке 14 сентября водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ещё несколькими автомобилями. В результате этого пострадали четыре человека.