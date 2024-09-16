Москва, 16 сентября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Работа общественного наземного транспорта в Москве значительно улучшилась после отмены турникетов, а также создания новых маршрутов и остановок, заявил 16 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже шесть лет назад пассажиров стали впускать и выпускать через все двери. Благодаря отмене турникетов исчезли очереди на остановках, время посадки уменьшилось до одной минуты, транспорт стал ходить быстрее и чаще», — написал он в Telegram-канале.

Собянин напомнил, что с 2020 года проезд в наземном транспорте можно оплатить только через валидаторы. Развитие маршрутов позволяет добраться в любой район мегаполиса круглосуточно.

Чтобы пользоваться общественным транспортом было комфортно, маршруты оптимизируют, дублируя их, в том числе с помощью метро. Также введение цифровых сервисов позволило сделать поездки более удобными, отметил глава города.