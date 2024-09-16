Москва, 16 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Власти Москвы подготовили более 500 бесплатных экскурсий, которые пройдут с 21 по 23 сентября по случаю празднования Всемирного дня туризма, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM

В акции смогут принять участие свыше 15 тыс. человек. Прогулки по улицам, музеям и арт-пространствам проведут около 300 экскурсоводов. Записаться на экскурсии можно с 16 по 18 сентября на сервисе Russpass.

«Профессиональные гиды расскажут, например, как Большая Царицынская стала Большой Пироговской, покажут «квартал просвещения и муз» и проведут «по следам невиданных зверей» в центре города», — говорится в сообщении.

Также желающие смогут бесплатно посетить Музей гаража особого назначения и Государственный музей спорта, увидеть Москву с высоты Останкинской телебашни, побывать в фильмохранилище «Московского кино» и ознакомиться с другими достопримечательностями. Гиды также многое расскажут участникам об истории столицы.